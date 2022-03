Genève – Elle veut saisir pourquoi un coma a suivi son opération

La clinique est sereine

La Colline affirme que «la complication rare présentée par la patiente a été prise en charge par une équipe médicale et chirurgicale jusqu’à son transfert aux HUG». Elle se félicite qu’une expertise ait été sollicitée. «Cette démarche, que nous encourageons toujours et à laquelle nous nous soumettons en toute transparence, est la plus à même de répondre aux interrogations de la patiente», juge le directeur Gilles Rufenacht. Il indique qu’un médecin urgentiste est présent sur site 24h/24 et qu’un anesthésiste est toujours de garde. En outre, le chirurgien en charge du patient doit être disponible en tout temps ou s’adresser à un collègue pour s’assurer d’un remplacement s’il n’est pas là. «Ces médecins sont sollicités selon l’état de santé du patient ou ses demandes, ce qui a été le cas.»