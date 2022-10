Berne : Elle vivait avec 48 chats malades dans un appartement plein d’excréments

En entrant dans l’appartement, le personnel aurait été frappé par «une odeur âcre d’ammoniaque et de matières fécales». Sur le sol se trouvaient des excréments et de l’urine. Les six bacs étaient sales, même les murs étaient maculés d’excréments. En raison du nombre de félins dans l’appartement, certains étaient si stressés qu’ils «faisaient leurs besoins dans les endroits où ils se trouvaient et devaient vivre à proximité de ces excréments».