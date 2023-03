Chine : Elle vivait avec le fœtus de son jumeau dans son crâne

Atteinte d’une pathologie congénitale extrêmement rare, une petite fille d’un an a été opérée avec succès, en fin d’année dernière à Shanghai.

Deux Chinois ont emmené leur fille âgée d’un an à l’hôpital, inquiétés par la taille de sa tête et ses problèmes moteurs. Lors d’examens radiographiques, les médecins ont découvert que le bébé vivait avec le fœtus de son jumeau dans son crâne. Le fœtus, qui était appuyé contre le cerveau de l’enfant, a été retiré avec succès lors d’une intervention chirurgicale à l’hôpital universitaire Huashan, à Shanghai.

Il avait développé des membres supérieurs, des os et même des ongles, ce qui signifie qu’il avait continué à grandir pendant des mois alors qu’il se trouvait à l’intérieur de sa jumelle dans l’utérus de la mère. Il s’agit là d’un cas de fœtus in fœtus, une anomalie extrêmement rare caractérisée par la présence d’un fœtus qui grandit à l’intérieur de son jumeau. Seuls 200 cas ont été documentés dans le monde, dont 18 concernent le crâne, selon le «Daily Mail» . Celui de la petite fille a été évoqué en décembre dernier dans la revue «Neurology» .

Les médecins n’ont pas donné de détails quant à l’état de santé de l’enfant avant l’opération, mais il semble qu’elle avait des problèmes pour s’asseoir et se déplacer. La petite souffrait par ailleurs d’hydrocéphalie, une accumulation de liquide dans le cerveau qui peut provoquer un élargissement de la tête, une somnolence extrême et des crises d’épilepsie. On ignore si elle aura des séquelles à long terme.