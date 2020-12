«Tout le monde peut s’inscrire au nom de quelqu’un d’autre et venir chercher les sacs offerts sans être identifié? Voilà qui est bizarre et décevant.» Une Lausannoise a été doublée par une inconnue qui s’est fait passer pour elle au moment de recevoir les 80 sacs-poubelle taxés offerts par la commune à tous les jeunes parents (valeur: 160 francs). Les faits se sont déroulés ce mardi et selon la Ville, le cas de figure est «exceptionnel».