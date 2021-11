Valais – Elle vole une bague en sous-estimant largement sa valeur

Engagée comme assistante en soin s , une jeune femme de 20 a ns a dérobé une bague à une retraitée dont elle s’occupait à domicile , à Verbier (VS) . Interpellée, la jeune femme a reconnu les faits et a d it qu’elle pensait que le bijou valait environ 2000 francs et qu’elle avait l’intention de le revendre . Or, il s’agissait d’une pièce unique, créée par un joaillier, dont la valeur est estimée à 85’000 francs.