Surprise à Rome : Elle vole une pierre antique et la renvoie trois ans après

Honteuse d'avoir dérobé un bout de marbre au Forum, à Rome, trois ans plus tôt, une Américaine l'a renvoyé au Musée national romain, avec ses excuses.

Un «crime» a été commis

Sur Facebook, le Musée national romain a rappelé la gravité d'un tel acte. «Quiconque emporte une partie d'un site archéologique, même la plus petite, commet un crime. Avoir enlevé cette pièce signifie non seulement ne pas comprendre sa valeur de témoignage historique, d’objet fragile, qu’il faut traiter avec les précautions nécessaires, mais aussi le priver des informations qu’il porte avec lui.» On ignore si des poursuites judiciaires seront engagées contre l'Américaine, malgré sa prise de conscience.