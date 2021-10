Vaud – Elle voulait narguer la police, elle finit derrière les barreaux

«Difficile d’expliquer ce comportement aberrant, totalement incohérent avec la personnalité intelligente et attachante de cette jeune femme», commente son avocat, Me Philippe Rossy. Et d’assurer que «l’intéressée a compris la nécessité de se faire aider par un psychologue». Elle a déjà payé ses fautes de presque 5 mois de détention. «Son entourage a bon espoir qu’elle reprenne une vie normale.»