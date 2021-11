États-Unis : Elle voyage avec sa fille métisse, on la soupçonne de trafic d’être humain

Dénoncée par le personnel de bord qui trouvait son comportement suspect, une maman blanche a été accueillie par la police à sa descente de l’avion. Outrée, elle compte porter plainte.

Le 22 octobre, Mary apprend le décès subit de son frère Michael, que sa fille considérait comme un papa de substitution. En catastrophe, l’Américaine réserve un vol Los Angeles – Denver. C’est lors d’une escale à San Jose que la quadragénaire embarque avec sa fille. Elles sont alors les dernières à monter à bord et leurs sièges ne sont pas côte à côte. La passagère explique à l’équipage qu’elles se rendent à un enterrement, que sa fille n’a que 10 ans et qu’elles ont besoin d’être assises ensemble. «Trouvez deux sièges de libres», se contente de répondre une hôtesse de l’air.

Grâce à la compréhension des autres voyageurs, mère et fille trouvent deux places côte à côte. Tout se déroule bien jusqu’au débarquement à Denver, où Mary et Moira sont accueillies par deux policiers. «L’un a commencé à me parler, l’autre à ma fille. J’étais vraiment troublée parce qu’ils semblaient connaître nos noms», raconte la Californienne à «People». «Nous sommes ici pour vous parler parce qu’on nous a signalé que vous et votre fille aviez un comportement suspect», a annoncé un officier à Mary.