Ellen Pompeo quitte Grey’s Anatomy après 19 saisons

Télévision : Ellen Pompeo quitte «Grey’s Anatomy»

«Je suis éternellement reconnaissante et honorée par l’amour et le soutien que vous avez témoigné à la série et à Meredith Grey pendant dix-neuf saisons. Rien de tout cela n’aurait été possible sans les meilleurs fans du monde. Vous savez que le spectacle doit continuer et je reviendrai certainement vous rendre visite», a écrit Ellen Pompeo sur les réseaux sociaux.