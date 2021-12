Série : Ellen Pompeo veut que «Grey’s Anatomy» s’arrête

La star de la série médicale tente de convaincre ses collègues qu’il est temps que l’aventure se termine, mais cela ne fonctionne pas.

«J’essaie de me concentrer pour convaincre tout le monde que ça doit se terminer», a confié l’Américaine de 52 ans à insider.com. Le problème, c’est que celle qui incarne Meredith Grey a bien du mal à rallier ses collègues à sa cause. «J’ai l’impression d’être la personne supernaïve qui n’arrête pas de se demander ce qu’on peut encore raconter. Et tout le monde me dit: «Mais on s’en fiche Ellen, ça rapporte des milliards», a-t-telle ajouté.