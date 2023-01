Paris : Elles accusent la SNCF d’avoir «exécuté» leur chat

Impossible d’oublier ces images insoutenables. Après un séjour à Paris pour fêter la nouvelle année, Georgia et sa fille Melaïna devaient prendre le train le 2 janvier pour rentrer à Bordeaux. On ne sait trop comment, mais avant d’embarquer, le chat des deux passagères s’est échappé de sa sacoche et est allé se réfugier sous le train. Paniquées, mère et fille ont tout tenté pendant une vingtaine de minutes pour retarder le départ du TGV, écrit «Le Parisien».