Vaud: Elles accusent à tort un homme d’agression sexuelle

En se mettant à deux pour accuser faussement Ali* d’agression sexuelle, Farida* et Zeyna* savaient très bien qu’elles mettaient cet homme dans de sales draps. C’est Farida*, quadra marocaine domiciliée dans le canton de Vaud, qui a saisi la justice en novembre 2020. Avec le poids du nombre et les versions convergentes, l’accusé a été placé en détention préventive. Mais il a continué à nier et a fini par porter plainte contre Farida en février 2021.