Dénoncer le sexisme en milieu universitaire

Les comptes Instagram Paye ton epfl imaginé par la commission de l’association étudiante AGEpoly qui promeut l’égalité sur le campus et Paye ton UNIL créé part le collectif UNIL de la Grève féministe, ont pour but de visibiliser les violences sexistes sur les campus de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne et l’Université de Lausanne. Mises en ligne cet hivers, les deux pages publient chaque jour une flopée de témoignages anonymes de la part d’étudiant.e.s ou même de membres du corps professoral et dénonce l’inaction de la direction.