JO 2021 – Elles changent de tenue et font passer un message

Les quatre gymnastes allemandes Elisabeth Seitz, Sarah Voss, Pauline Schaefer-Betz et Kim Bui o nt porté une combinaison bord e aux e t blanche recouvrant jambes et bras lors des qualifications aux JO de Tokyo. Elles avaient déjà revêtu cette tunique couvrant davantage de peau lors des Européens à Bâle au mois d’avril, un choix vestimentaire autorisé par la Fédération internationale de gymnastique (FIG) . Sur les réseaux sociaux, Sarah Voss a expliqué que sa volonté était simplement «de se sentir bien et de rester élégante».