Suisse romande – Elles cherchaient à maigrir, elles se retrouvent hors-la-loi

Trois femmes résidant en Valais et dans le canton de Vaud ont voulu commander des produits pharmaceutiques à l’étranger. Mal leur en a pris.

Deux ressortissantes originaires du Portugal vivant en Valais et une Vaudoise installée sur la Riviera ont vécu des démêlés avec la justice helvétique auxquel s elles ne s’attendaient pas le moins du monde.

Entre 2004 et 2021 pour l’une, depuis l’an dernier pour la deuxième et depuis cette année pour la troisième, les trois connaissance s ont donc plus ou moins régulièrement passé commande de produits auprès d’une pharmacie de la capitale portugaise. Problème: elles ont importé cette marchandise sans respecter les lois suisses. Plusieurs colis qui leur étaient destinés ont ainsi été interceptés par la police des douanes , à Genève.