Uni de Zurich: Elles choisissent un mari plutôt qu’une carrière? Etude vivement critiquée

Des femmes qui choisissent un mari qui gagne bien sa vie, qui choisissent de renoncer à une carrière et qui choisissent de bosser à temps partiel et qui, par conséquent, sont moins représentées dans les postes à responsabilité? Les articles parus dimanche dans toute la presse suisse, basés sur celui publié par la «SonntagsZeitung», ont fait bondir de nombreuses politiciennes et lectrices. Une étude de l’Université de Zurich biaisée ou alors mal comprise: les accusations visaient tour à tour les journalistes et les auteures de l’enquête.