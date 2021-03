Sur le Net, l’équation 5 ans = 1 siècle n’a jamais été aussi bien démontrée que par un challenge nommé 2016 vs 2021. Il s’agit d’un petit jeu, sur TikTok, auquel s’adonnent les fans de make-up et qui montre à quel point les tendances beauté évoluent rapidement. L’idée consiste à poster une vidéo de soi face caméra pour présenter son visage maquillé de deux manières différentes, en utilisant «Chun Swae» de Nicki Minaj en fond musical. D’un côté, extravagant comme en 2016, et de l’autre, plus soft comme en 2021. Voici ce que ça donne…