Elles démentent les rumeurs sur Shein et déclenchent un shitstorm

À croire les organisations de défense des droits humains, les conditions de travail y sont particulièrement mauvaises et l’impact sur l’environnement que représente la production de vêtements bon marché est catastrophique. Des arguments que dément un groupe d’influenceuses qui a récemment visité une usine en Chine et qui récolte désormais une pluie de critiques.

«Impressionnées par les conditions de travail»

Destene et Brandon, créateurs de contenu en couple, ne trouvent, eux non plus rien à redire sur le géant de la mode bon marché: «Je m’imaginais des tas de personnes travaillant dans des conditions proches de l’esclavage. Or, une grande partie de la production est robotisée», déclare Destene. D’après elle, «la majorité du personnel travaille de 8h à 18h et n’a que 10 à 15 minutes de trajet pour se rendre au travail». «Ils n’ont même pas transpiré. C’est nous qui avons transpiré en visitant les lieux», conclut l’influenceuse.