body positive - Elles en ont marre que l’on scrute leur ventre

«Notre société s’est tellement habituée à une image de ce à quoi devrait ressembler le corps d’une femme. Ce qui n’est absolument pas réel pour beaucoup d’entre nous. Photoshop, une alimentation trop restrictive, trop d’exercices et le choix des images et des angles rendent nos corps différents de ce qu’ils sont vraiment.»

Camila Cabello a poussé un coup de gueule contre la culture du régime, sur Instagram. Elle regrette que les photos d’elle en bikini prises par les paparazzis et les commentaires des internautes. «Mais qu’est-ce que la santé si vous êtes tellement obsédés par l’apparence de votre corps que votre santé mentale en souffre, et que vous ne pouvez pas profiter de la vie?» Elle a même avoué qu’à force d’avoir rentré le ventre à la plage , elle avait fini par avoir mal aux abdos.

La santé avant tout

Elle n’est pas la seule à en avoir marre. Cette semaine, la chanteuse Jessie J et le mannequin Hailey Bieber se sont, elles aussi, exprimés sur le sujet. La première est remontée contre les personnes qui se permettent de juger l’apparence des autres: «Arrêtez de faire des commentaires sur le poids des gens. Qui que vous êtes. Arrêtez. De dire à une personne qu’elle a l’air enceinte à coup sûr. Ou qu’elle a l’air maigre.» La Britannique, qui a fait une fausse couche en novembre 2021, souhaite être en bonne santé sans devoir subir des questions sur son poids: «J’ai pris 4,5 kg au cours des 6 derniers mois et je me sens bien. Ça pourrait rester ou pas ou je pourrais prendre plus. Qui s’en soucie?! Je m’en fiche tant que je me sens bien et que je suis en bonne santé.»