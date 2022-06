Genève: Elles font la grève du travail «gratuit» sur des transats

Chaises longues, soleil, musique et revendications. Ce dimanche, plusieurs membres du Collectif genevois de la grève féministe ont investi le centre de la place Neuve à l’occasion d’un débrayage un peu particulier, prélude au 14 juin, jour de la grève. «Nous faisons cette action pour montrer le travail gratuit effectué par les femmes à la maison», explique Anne Michel, membre du collectif et co-présidente du syndicat SSP Genève. La révision de l’AVS, sur laquelle se prononcera le peuple le 25 septembre prochain, avec une retraite à 65 ans pour les femmes, est en ligne de mire.

«Ce travail non rémunéré des femmes fait qu’elles travaillent à temps partiel, et cela se répercute sur les montants touchés à la retraite, ajoute Sophie Buchs, membre du collectif et secrétaire syndicale au SIT. Et nous avons des salaires moins élevés que les hommes de 20%. Cette révision de l’AVS se fonde sur une inégalité. Les femmes n’ont pas à travailler une année de plus. Au contraire, nous sommes favorables à une diminution de l’âge de la retraite pour tout le monde, pas que pour les femmes.»