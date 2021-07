«C’est la vie» - Elles font toutes des bébés!

Du sexe, du sexe et du sexe. Une fois entre deux utilisateurs de Meetic, les autres fois entre des couples, dans le but de concevoir un enfant. Quelques mois plus tard, cinq femmes entrent à l'hôpital presque en même temps pour accoucher. Voilà du boulot pour le premier jour du Dr Moretti (Nicolas Maury), gynécologue, et pour Dominique (Josiane Balasko), sage-femme.

Cette comédie chorale de Julien Rambaldi a quelques idées originales et c'est bien dommage qu’elle n'aille pas au bout! Tenez: on a quand même un mari qui traverse la France en voiture de course, cheval, bateau et hélicoptère pour arriver à temps à l’hôpital; un arbitre de foot très pressé qui défie toutes les règles pour éviter les prolongations; ou encore une cadre qui tient une séance de travail en visioconférence au milieu de son accouchement. Mais au lieu d’y aller à fond sur cette voie absurde, «C’est la vie» reste bien trop sage et conforme.