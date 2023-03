Des manifestions à travers le monde pour la Journée de la femme

Journée de la femme : Elles manifestent pour leurs droits, menacés à travers le monde

«L’égalité entre les sexes s’éloigne»

Les femmes «restent les premières victimes des guerres et sous-représentées dans les négociations diplomatiques», ont dénoncé mardi des responsables officielles devant le Conseil de sécurité de l’ONU. «L’égalité entre les sexes s’éloigne de plus en plus» et qu’»au rythme actuel, (l’organisation) ONU Femmes la fixe à dans 300 ans», a déploré lundi le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, prenant l’exemple de l’Afghanistan où «les femmes et les filles ont été effacées de la vie publique».