Session des femmes 2021 : Elles n’étaient pas là pour «papoter»: 23 pétitions ont été déposées

Vendredi et samedi, 246 femmes ont siégé au Parlement pour une session exclusivement féminine. Leurs revendications seront ensuite traitées par les deux «vraies» chambres.

Égalité, genre, violences

Des discussion et des votes, 23 revendications ont été adoptées et sont déposées sous forme de pétitions auprès des deux chambres du Parlement. Plusieurs ont trait à l’égalité: en haut de liste, il y a «l’égalité des chances dans la vie professionnelle avec le congé parental, le fonds d'infrastructure pour l’accueil extrafamiliale d'enfants et l’imposition individuelle».