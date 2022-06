Gang de filles à Zurich : Elles ont menacé de brûler une ado à l’essence

Sept filles ont harcelé et terrorisé une jeune de 13 ans tout comme son école. Deux des principales auteures ont été condamnées entre-temps.

Via Snapchat, mais aussi dans la vie réelle: un gang de sept filles a harcelé une ado de 13 ans pendant des mois. Photo: 20 minuten/Michael Scherrer

Ces dernières années ont été un enfer pour F. B.* et sa fille: depuis l’école primaire, Anja*, 13 ans aujourd’hui, était harcelée à l’école par un gang de sept filles. Le passage à l’école secondaire n’a rien changé puisqu’elle s’est retrouvée dans le même établissement que ses tortionnaires.

Les intimidations et le cyberharcèlement étaient devenus tels qu’Anja n’osait plus se rendre à pied à l’école. «Des photos et des vidéos d’elle ont été partagées sur Snapchat. Elle a été humiliée», raconte sa mère. Anja passait ses récréations dans la salle des professeurs. Si elle devait aller aux toilettes, une enseignante l’accompagnait.

Isolée par tout le monde

«Elles ont aussi menacé d’autres personnes: si quelqu’un parlait ne serait-ce qu’à ma fille, il ou elle aurait été le prochain», raconte la maman à nos collègues de «20 Minuten». Anja se serait retrouvée complètement isolée. «Bien sûr, nous aurions pu déménager et changer d’école. Mais nous ne voulions pas céder alors que ce devait être aux agresseuses d’être punies», dit F.B.

Mi-janvier a été le point culminant: «Les filles ont menacé ma fille de l’asperger d’essence et de lui mettre le feu», raconte la mère, qui s’est rendue à la police et a déposé plainte. Les filles avaient filmé les menaces, mais les données avaient été effacées. «Ce n’est que grâce au témoignage courageux d’une autre fille de l’école que les deux auteures principales ont pu être identifiées et interrogées», explique F.B.

Deux jeunes de 13 ans condamnées

Les deux ados de 13 ans ont été condamnées par ordonnance pénale pour menaces et insultes. La maman a voulu rendre son histoire publique afin de sensibiliser au harcèlement et à la cyberintimidation. «Mon but n’est pas de dénigrer qui que ce soit ou de faire des reproches. Mais j’aurais souhaité plus de soutien tout au long du processus, en particulier de la part de la direction et de la présidente de l’école», déclare-t-elle.

«De nombreuses personnes sont dépassées»

