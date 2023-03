Océan Pacifique: Elles font 8000 km à la rame contre le cancer

Alexandra Lux, Stéphanie Barneix, Itziar Abascal (ici lors de la préparation pour une autre «expédition») et les trois autres rameuses se sont élancées de Lima, au Pérou, le 4 janvier et sont arrivées à Moorea ce samedi, le 25 mars.

Six femmes sont arrivées, samedi, sur l’île de Moorea, en Polynésie française, après s’être relayées à la rame sur une planche pendant 80 jours, depuis le Pérou, pour un défi solidaire contre le cancer. Avec cette aventure sportive à travers le Pacifique, l’expédition «Cap optimist» souhaite aider les enfants atteints de cancer et leurs accompagnants.

Parties le 4 janvier de Lima, les cinq Françaises et l’Espagnole ont été accueillies 8000 kilomètres plus loin, par des centaines de Polynésiens, dont certains atteints de cancer. Elles ont parcouru les derniers mètres sur une pirogue traditionnelle à six places, avant de retrouver leurs familles. «C’est beaucoup de joie et un grand soulagement, l’aboutissement d’un projet de trois ans, avec la préparation: je retrouve ma fille après un accueil exceptionnel», a confié l’une des rameuses, Alexandra Lux.