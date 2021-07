Voitures de tourisme - Elles polluent moins mais il y en a plus: le climat n’y gagne rien

Pourquoi ça baisse

L’augmentation de la vente de voitures électriques et hybrides sont une des explications avancées par l’OFEN. Les importateurs sont également soumis à des «valeurs cibles», un nombre de grammes de CO₂ maximum par kilomètre, qui les encouragent à vendre des voitures qui consomment moins. Car s’ils importent et vendent des voitures qui émettent plus, ils paient une sanction.