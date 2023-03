Texas : Elles portent plainte après qu’on leur a refusé une IVG au péril de leur vie

Il s’agit de la première plainte déposée par des femmes ayant essuyé des refus d’IVG depuis que la Cour suprême des États-Unis a dynamité, en juin, le droit à l’avortement, selon l’organisation Center for Reproductive Rights qui les représente.

Fœtus pas viables

Ces femmes désiraient mener leur grossesse à terme mais avaient découvert lors d’examens médicaux que leurs fœtus n’étaient pas viables. Dans leur plainte, elles assurent que leurs médecins ont refusé de pratiquer des avortements malgré les risques d’hémorragie et d’infection.

Une d’elles, Amanda Zurawski, 35 ans, a vu sa poche des eaux se rompre à 17 semaines de grossesse, bien trop tôt pour que le bébé survive. Son hôpital a toutefois attendu qu’elle montre des signes d’infection, trois jours plus tard, avant d’expulser le fœtus. Selon la plainte, elle a fait une septicémie, a passé plusieurs jours en soins intensifs et a perdu une de ses trompes de Fallope à cause de ce refus de soin.