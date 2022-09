Pénurie: la voiture électrique peut aider plutôt qu’aggraver

Pointées du doigt alors qu’approche la perspective d’une pénurie, les voitures électriques pourraient bien faire partie des atouts plutôt que des problèmes. «L’électromobilité est et sera de plus en plus une partie de la solution dans la transition énergétique. Grâce aux batteries, elle peut contribuer à la gestion des besoins de stockage à court terme et à la stabilisation du réseau», répondait Jürg Grossen, président de Swiss eMobility et des Vert’libéraux, après notre appel à lecteurs où les voitures électriques avaient été accusées de causer un risque de pénurie.