Suisse: Elles repartent pour l’Ukraine: «Je me sentais inutile ici»

«Je me sentais inutile en Suisse». Nastya* a retrouvé depuis mi-juin sa maison à cinq kilomètres de Boutcha, localité victime d’un massacre. Cette Ukrainienne était arrivée dans le canton de Vaud au début de la guerre. S’ensuivent trois mois d’envois de CV et de refus pour la psychothérapeute hautement qualifiée qui parle russe et anglais: «On m’a dit que j’étais très bien mais qu’il fallait que je postule à nouveau dans un an quand je saurai le français.» Seule proposition concrète de travail: cueillir des fraises. Nastya ne voulait pas vivre au crochet de la Confédération. Alors après avoir aidé bénévolement ses compatriotes, elle est repartie. Là où elle est «d’accord de gagner moins si c’est pour être utile».