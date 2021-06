Indonésie : Elles s’attaquent à l’invasion du plastique, brique après brique

Des montagnes de plastique sur les plages. Deux amies se sont attaquées à ce problème en transformant des emballages de chips et de shampoing en briques.

Grâce à leur entreprise, chaque jour plus de 80’000 sachets plastiques trouvent une nouvelle vie.

Ovy Sabrina et Novita Tan ont lancé leur société, Rebricks, après que l’archipel d’Asie du Sud-Est ait été désigné comme le deuxième plus grand contributeur aux déchets marins après la Chine. L’Indonésie s’est engagée à réduire les déchets plastiques de 75% d’ici 4 ans, une tâche herculéenne dans ce pays de près de 270 millions d’habitants.

Les amies ont commencé leur projet il y a deux ans en collectant dans les stands de nourriture à travers la capitale Jakarta des sachets usagés de café, de nouilles instantanées et les sacs en plastique qui jonchent la mégalopole. Grâce à une campagne sur les réseaux sociaux devenue virale, elles reçoivent aujourd’hui de grandes quantités de ces déchets de tout le pays. Des paquets de déchets sont livrés tous les jours sur le site de la petite fabrique de Rebricks à Jakarta. «Cela montre que les Indonésiens sont sensibilisés au recyclage des déchets plastiques mais qu’ils ne savent pas où le faire», note Ovy Sabrina, une jeune femme de 34 ans.

Les employés de Rebricks réduisent les sachets en petits morceaux qui sont mélangés avec du ciment et du sable, puis moulés en forme de briques. Ces briques d’un aspect ordinaire révèlent une multitude de particules de plastique si on les ouvre.

Déchets non recyclés

Les deux entrepreneuses expliquent que leur technique utilise des déchets qui autrement ne seraient pas recyclés et finiraient dans les décharges ou dans l’océan. Elles en ont retraité plus de 4 tonnes à ce jour. «Chaque jour, ont empêche quelque 88’000 sachets plastique de polluer l’environnement», relève Novita Tan, ce qui a permis à Rebrick de fabriquer plus de 100’000 briques jusqu’ici.