coiffure: Elles se coupent les cheveux le jour de leur mariage

Lorsqu’il est question du mariage de rêve, les avis divergent. Alors que les un(e)s aspire à une ambiance intime dans le cercle familial, les autres veulent la totale, avec une soirée grandiose, et comptent surtout marquer les esprits.

Comment portiez-vous vos cheveux lors du dernier mariage auquel vous avez assisté? Longs et ondulés, j’adore! Remontés, évidemment! J’étais coiffée d’une coupe courte ou de mon carré habituel. Tout à fait différemment. Je n’ai encore jamais assisté à un mariage.

Le «weeding chop» («coupe de mariage») devrait donc plutôt plaire à la seconde catégorie. Cette dernière tendance en matière de mariage consiste non pas à changer de tenue entre la cérémonie officielle et la soirée, mais à se débarrasser de ses longs cheveux pour réapparaître devant les invités avec une coupe plus courte. De quoi marquer les esprits!

Le «wedding chop» cartonne sur TikTok

C'est pourtant ce que font de plus en plus de mariées. Et elles sont encore plus nombreuses à les regarder faire: le hashtag #weddinghaircut a déjà récolté plus de 33 millions de vues. Alors que certaines mariées se contentent d'un carré long, d'autres osent carrément le carré court qui leur arrive au niveau du menton. Un bon exemple est la mariée @mx_honeydew dont la vidéo est la plus vue sur TikTok: elle représente à elle seule près de la moitié de tous les clics, avec 15 millions de vues.

Pour que la surprise auprès du marié et des invités soit totale, l’équipe en charge de la mise en beauté de la mariée n’a pas une minute à perdre. De nombreuses mariées affirment n’avoir eu qu’une demi-heure pour le relooking – le lavage, le séchage et la coloration ne sont donc pas à l’ordre du jour, le jour du mariage. En revanche, l’étonnement et l’effet de surprise sont assurés. Et cela a également de quoi réjouir ceux qui regardent à la dépense, une coupe à sec rapide coûtant assurément moins cher qu’une nouvelle tenue.