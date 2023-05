Elles se couvrent pour échapper au harcèlement dans le métro

Il fait beau, il fait chaud. Avec le retour des beaux jours, c’est aussi le retour des tenues plus légères pour mieux supporter la chaleur. Et des commentaires déplacés dans les transports en commun. Pour éviter le harcèlement dont elles font l’objet, certaines jeunes femmes postent des vidéos de la manière dont elles adaptent leur tenue avant de prendre le métro, depuis que les températures se réchauffent. Avec le hashtag #Subwayshirt (chemise dans le métro), elles couvrent leur véritable tenue avec «un T-shirt oversize que l’on porte par-dessus pour que les hommes ne nous embêtent pas dans le métro», explique l’une des utilisatrices sur TikTok.

«Les T-shirts de métro sont suffisamment grands pour que vous vous sentiez en sécurité, mais suffisamment petits pour être pliés et rangés dans un sac à main», précise une des adeptes de cette tendance. «Chaque fois que j’oublie ma chemise, je le regrette et j’envisage de rentrer chez moi», «C’est une manière de me protéger pendant les trajets», confient des internautes.

Retour en arrière

«Nous ne devrions pas avoir à faire ça», écrivent plusieurs internautes dans les commentaires des vidéos. En effet, certaines utilisatrices s’élèvent contre cette pratique et estiment qu’elle est rétrograde: «J’aimerais ne pas être obligée de faire ça et pouvoir porter ce que je veux en toute sécurité», «Aucun vêtement ne devrait dicter la manière dont nous sommes traitées», «La responsabilité incombe aux hommes, de ne pas harceler les femmes», ajoutent d’autres. Interrogée par le journal britannique «Metro», Deniz Uğur, directrice adjointe de la coalition End Violence Against Women, à Londres, recommande des mesures directes contre le harcèlement: «Nous avons besoin de campagnes de prévention, qui s’attaquent aux comportements nuisibles et qui éduquent le public sur le consentement et l’égalité.»