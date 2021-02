Floride (USA) : Elles se déguisent en grand-mères pour se faire vacciner

Mercredi, à Orlando, deux femmes ont voulu bénéficier rapidement du vaccin contre le Covid-19. Pour ce faire, elles ont essayé de se faire passer pour des grand-mères.

La Floride réserve ses doses de vaccin contre le Covid-19 aux travailleurs de la santé et aux personnes âgées de plus de 65 ans. Afin d’en être également bénéficiaires, deux femmes de 34 et 44 ans ont tenté de se déguiser en grand-mères, mercredi à Orlando (Floride), rapportent le «New York Times» et le «Guardian».