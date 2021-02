Attention, pour éviter de se retrouver avec une coupe à la Nellie Oleson (la peste de «La petite maison dans la prairie»), on veille à suivre scrupuleusement les étapes. Tout d’abord, on fait une raie au milieu avant de séparer la chevelure en deux parties. Puis, on place la ceinture du peignoir sur le dessus de la tête et on enroule les mèches de chaque côté, avant de les fixer avec deux gros élastiques. Un petit look à la princesse Leia qu’on garde idéalement toute la nuit avant de dérouler délicatement le lendemain matin.