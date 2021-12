Basketball : Elles s’imposent avec 118 points d’écart

Dans le championnat universitaire américain, l’équipe de Georgia Southern a battu Carver College 133 à 15. Un écart tout proche du record à ce niveau.

Le championnat de basket universitaire américain (NCAA) a connu cette semaine une des rencontres les plus déséquilibrées de son histoire. Le match de Division I entre Georgia Southern et Carver College s’est terminé sur le score hautement improbable de 133 à 15. Après trois quart temps, Carver n’avait toujours pas franchi la barre des 10 points au tableau d’affichage (99-9). Du côté de Georgia Southern, le match a rapidement pris des allures de «All Star Game» et les joueuses se sont finalement imposées avec 118 points d’écart.