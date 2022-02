Valais – Elles s’offrent le palace grâce à des cartes de crédit volées

Le troisième larron n’a pas été trouvé

La justice valaisanne a condamné les deux femmes pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur et ­filouterie d’auberge. L’aînée a écopé de 90 jours-amende à 50 francs avec sursis de deux ans et d’une amende de 1500 francs. Sa cadette a été condamnée à 60 jours-amende à 50 francs avec sursis de deux ans et à une amende de 1000 francs. Depuis leurs vacances, les deux femmes se sont volatilisées. L’auteur des réservations n’a, lui, pas pu être retracé.