Journée internationale des droits des femmes – Elles «soignent, nettoient, éduquent» et veulent être reconnues

«Le travail féminin est essentiel, nous sommes des centaines de milliers à participer à la prospérité de la Suisse, nous demandons la reconnaissance de ce travail». Une quinzaine de militantes du syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) se sont réunies mardi pour revendiquer de meilleures conditions de travail, à l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Celles-ci œuvrent dans les soins, la prise en charge des personnes âgées ou handicapées, le nettoyage ou encore l’économie domestique. Des métiers de l’ombre, souvent pénibles, mal payés, et largement assurés par des femmes, qui, dans le cas des employées de maison, sont aussi souvent sans papier. «Elles soignent, nettoient, éduquent», a résumé Mirella Falco, secrétaire syndicale du SIT.

Parmi les travailleuses présentes, une infirmière, qui travaillait dans les soins à domicile, a expliqué être partie en préretraite, «tant le travail est dur et pas reconnu». Une autre, femme de ménage venue de Bolivie, estime que les salaires «ne sont pas justes»: «Il y a beaucoup à faire, chaque lundi, c’est la catastrophe pour la femme de ménage.» Âgée de 63 ans, Sata a fui la guerre civile en Côte d’Ivoire et est arrivée au bout du lac il y a 18 ans, où elle a vécu jusqu’ici sans papier, en trouvant des emplois à temps partiel ici ou là: «Je me suis toujours débrouillée, je n’ai jamais été au social», a-t-elle raconté. Aujourd’hui en attente d’un permis de séjour, elle cumule deux emplois, l’un chez Emmaüs, et l’autre dans une société de nettoyage. Ses journées commencent à 8h et se terminent à 22h, «du lundi au vendredi».

Jusqu’à 50 heures par semaine

Outre le maintien de l’âge de la retraite à 64 ans pour les femmes, les militantes ont réclamé la reconnaissance salariale de leur expérience et de leur formation, disposition qui a «disparu des contrats types de travail et de certaines conventions collectives», un salaire à la hausse pour toutes les tâches d’assistance aux personnes malades ou dépendantes qui requièrent des compétences spécifiques, ainsi qu’une baisse du temps de travail sans perte de salaire «pour avoir du temps pour la vie de famille», car certaines cumulent jusqu’à 50 heures de travail par semaine.

Un travail, un permis



Une autre revendication concerne l’octroi d’un titre de séjour à celles «qui offrent leur force de travail et contribuent au bien-être et au développement économique et social de la Suisse». Selon Mirella Falco, malgré l’opération Papyrus, qui a permis de régulariser quelque 3000 personnes à Genève entre 2017 et 2018, le secteur de l’économie domestique «n’est pas encore assaini». La syndicaliste estime que sur environ 8000 employés de cette branche, «la moitié est sans papier»: «Il y a des employeurs qui ne les déclarent pas aux assurances sociales et les menacent de les dénoncer si elles ne sont pas contentes, ça met une pression psychologique et certaines, terrorisées, n’osent rien dire.» Des employées, sous-déclarées pendant des années, sont même obligées de travailler au-delà de l’âge de la retraite car elles n’ont pas assez cotisé, décrit la représentante du SIT: «L’une d’elles a 73 ans, elle a un permis mais pas de retraite, elle doit travailler pour payer ses factures.»