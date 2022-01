Privilège de la beauté

Le post d’une internaute active sous le nom de Mermaid Keels a aussi été viral: 4,8 millions de vues (ci-dessous). Cette jeune femme, établie dans le Kentucky, explique que ce sont surtout «des petits gestes qui semblent anodins»: une boisson non facturée, un dessert supplémentaire dans un resto, un coup de main pour regonfler des pneus. Selon elle, il s’agit clairement d’un privilège lié à son physique parce que cela ne lui arrivait quasi jamais quand elle était obèse. En fondant de 116 à 45 kilos, elle a constaté un changement d’attitude à son égard: «Avant, on me rendait service une fois par an. Depuis que je suis mince, ça m’arrive dix fois par semaine.»