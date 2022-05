France : «Elles sont comme nous après avoir mangé une raclette»

Une colonie d’abeilles a squatté la voiture d’un habitant du Havre, vendredi dernier. La photo est impressionnante, mais le phénomène est tout à fait normal.

Au moment de récupérer sa voiture garée dans la rue, on s’attend parfois à retrouver une amende délicatement déposée sur le pare-brise ou un rétroviseur endommagé. C’est une surprise d’un autre acabit qui attendait un habitant du Havre (Nord), vendredi dernier. En arrivant près de sa Peugeot 208, l’homme a constaté avec effroi qu’un essaim d’abeilles avait élu domicile sur l’arrière du véhicule. L’image est certes impressionnante, mais le phénomène est plutôt habituel en cette saison.

«Nous sommes en pleine période d’essaimage, le modèle naturel de reproduction des colonies: la reine, accompagnée des butineuses, quitte la ruche pour reconstruire un nouvel habitat ailleurs et pondre», explique à 20minutes.fr Brice Carron, pompier apiculteur. Le spécialiste pense que «la chaleur de la tôle de la voiture» a dû attirer la reine. Pour déloger l’essaim, l’expert a déposé une ruchette près de la voiture. Il a ensuite capturé la reine, et toutes les autres abeilles ont suivi.

Selon l’apiculteur, le fait de tomber nez à nez avec un essaim d’abeilles n’est pas particulièrement périlleux. Il ne faut pas paniquer ni agir seul. «Avant de partir de la ruche, elles mangent beaucoup de miel pour pouvoir tenir, le temps de retrouver un habitat. Elles sont comme nous après avoir mangé une raclette. Si on ne va pas les secouer, il n’y a pas de danger, elles sont inoffensives», assure-t-il à actu.fr. En revanche il faut absolument éviter que les abeilles se posent sur le toit des maisons. «Si on les laisse rentrer dans l’isolation, c’est beaucoup plus difficile d’accès, il faut casser le mur pour les récupérer», explique Brice Carron.