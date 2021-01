The Pussycat Dolls : «Elles sont déterminées à sortir quelques singles en 2021»

Le célèbre girls band de pop The Pussycat Dolls a enregistré une poignée de nouvelles chansons. Il devrait les dévoiler ces prochains mois.

Depuis 1995, The Pussycat Dolls a alterné les pauses et les comeback au rythme des changements de ses chanteuses. En 2019, le girls band a effectué son retour, et créé la sensation, sur le plateau de l’émission britannique «X Factor: Celebrity» avec Nicole Scherzinger, Ashley Roberts, Kimberly Wyatt, Carmit Bachar et Jessica Sutta aux micros. C’est avec ces membres que The Pussycat Dolls s’apprête à publier de la nouvelle musique. «Elles ont une poignée de chansons qu’elles envisagent de sortir lorsqu’elles pourront se retrouver en toute sécurité. Avec la moitié du groupe au Royaume-Uni et l’autre aux États-Unis, c’est délicat, mais elles sont déterminées à dévoiler quelques singles en 2021», a déclaré une source au «Sun» qui révèle par ailleurs que les chanteuses sont en pourparlers pour signer un contrat de gestion avec Maverick, maousse société qui gère entre autres les carrières de Madonna et Britney Spears.