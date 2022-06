COURSE AUTOMOBILE: Elles sont les femmes les plus rapides de Suisse

Simona De Silvestro, 33 ans, Thoune (BE)

Porsche

Dès son adolescence, Simona De Silvestro était déjà passionnée par la course automobile. La Thounoise n’avait même pas 18 ans quand elle est partie s’installer aux États-Unis après ses premiers succès en Formule en Europe. Après la Formule BMW et la Formule Toyota Atlantic, elle est passée en IndyCar, obtenant la distinction de «Rookie of the Year» («Débutant de l’année») lors de la légendaire course des 500 miles d’Indianapolis, en 2010. Un an plus tard, le fait de reprendre le volant au lendemain d’un grave accident à l’entraînement ayant occasionné des brûlures aux deux mains et le fait de se qualifier lui a valu encore plus de reconnaissance de la part des pilotes et des fans. À la suite de cette courageuse performance, les Américains, pour qui elle n’avait jusqu’alors été que la gentille «Swiss Miss», lui ont donné le surnom de «Iron Maiden». Après une brève parenthèse dans le cirque de la Formule 1 au sein de l’écurie suisse Sauber, elle est revenue à l’IndyCar Series en 2015. La même année, elle a participé à la Formule E, où elle a clôturé la saison 2015/16 à la 18ème place. Actuellement, la pilote de développement roule en Formule E pour Porsche.

Fabienne Wohlwend, 24, Vaduz (Liechtenstein)

W Series

Bien qu’elle ne soit pas suisse au sens strict du terme, la Liechtensteinoise Fabienne Wohlwend figure tout de même dans ce palmarès. Sa passion pour la course automobile est née à l’âge de sept ans, quand son père, Edwin Wohlwend, a décidé d’initier la fillette et son frère au karting. «Papa, c’est ça que je veux faire dans ma vie», avait alors déclaré à son paternel la jeune femme aujourd’hui âgée de 24 ans après un freinage brusque. À la suite de cet épisode, la famille a fait l’acquisition d’un camping-car qui l’a emmenée sur différents circuits au Liechtenstein et en Suisse, avant que Fabienne ne se lance dans la course automobile avec Aragon lors du championnat italien de Formule 4, en 2016. Un an plus tard, elle a participé à l’Audi Sport TT Cup et au championnat d’Europe Ferrari Challenge, devenant la première femme à remporter une course dans la catégorie Coppa-Shell pour Ferrari.

Après avoir quitté son emploi dans une banque, Fabienne est passée pilote professionnelle dans la division Trofeo Pirelli du Ferrari Challenge en 2019, où elle a décroché la première place l’année suivante, lors de sa première course à Imola. En 2019, elle a été sélectionnée pour le championnat exclusivement féminin des W Series, où elle a terminé sixième. Cette année encore, elle participe aux W Series, qui ont lieu avant la Formule 1. Son père, Edwin, qui n’a jamais raté une seule course de sa fille, à qui il tape deux fois sur le casque et serre la la main avant chaque course, est toujours à ses côtés.

Jasmin Preisig, 29 ans, Schwellbrunn (AR)

Originaire d’Appenzel, la jeune femme a beau être commerçante de métier, son cœur ne bat que pour le sport automobile. Grâce à son père, elle a fait ses premières expériences en karting dès sa plus tendre enfance. Entre-temps, la Suissesse orientale est devenue ambassadrice de la marque Volkswagen et participe avec sa Golf GTI TCR au championnat d’endurance VLN ainsi qu’aux légendaires 24 Heures du Nürburgring et ce, au sein d’une équipe exclusivement féminine. En 2019, l’écurie WS Racing a mis en oeuvre sa vision «Girls only – Rock the Green Hell» sur le circuit. Tout un programme, car non seulement les pilotes sont des femmes, mais toute l’équipe, de la chef d’équipe aux mécatroniciennes en passant par les ingénieures. Actuellement, la jeune femme de 29 ans court dans la catégorie TCR au volant de sa Golf GTI TCR.

Rahel Frey, 36 ans, Aedermannsdorf (SO)

Iron Lynx

Rahel Frey a, elle aussi, débuté sa carrière de pilote sur la piste de karting dès son plus jeune âge. En 2004, elle a fait ses débuts en Renault Sport Trophy de la Formule Renault suisse. Deux ans plus tard, elle a rejoint l’écurie suisse Jenzer Motorsport et est restée fidèle à la Formule Renault. En 2008, elle a fait le grand saut en Coupe de Formule 3 allemande avec Amersfoort Racing. La Soleuroise d’origine s’est assurée des points et des places sur le podium dès la première année. Lors de la deuxième saison, elle a même remporté la victoire sur le Nürburgring, devenant ainsi la première femme à remporter une course de la Coupe de Formule 3 allemande. Après des arrêts intermédiaires en sport automobile GT et en DTM, Rahel Frey est passée en ADAC GT Masters. Le 27 octobre 2013, elle a remporté la dixième course de la saison de l’Audi R8 LMS Cup en Chine, devenant ainsi la première femme à remporter une course de cette série. Depuis 2011, la jeune femme, aujourd’hui âgée de 36 ans, fait partie de l’équipe de pilotes d’Audi Sport Customer Racing et a le privilège d’accompagner à toute vitesse des clients du monde entier. En 2019, elle a en outre fait sensation et marqué des points pour Kessel Racing avec une Ferrari 488 GT3 et une équipe 100% féminine, lors de l’ELMS.