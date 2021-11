SALON DE L’AUTOMOBILE DE LOS ANGELES - Elles sont les stars de Los Angeles cette année

Le Salon de l’automobile californien est un lieu où l’ancien et le nouveau se côtoient, où les accros de mécanique et ceux qui veulent refaire le monde avancent, main dans la main, vers le futur.

Il y a à peine dix ans, la mobilité électrique était encore un phénomène marginal au Salon de l’automobile de Los Angeles. Si les premières Tesla commençaient alors à circuler dans les rues de Malibu et d’Hollywood et si quelques rares concepts électriques étaient exposés au Staples Center, personne n’imaginait toutefois que l’étincelle devienne un feu d’artifice et que tout irait aussi vite. Certes, dix ans plus tard, le salon californien est toujours une vitrine de cylindrées. Mais le monde de l’automobile a aussi pris un nouveau virage aux États-Unis et les accros de mécanique y sont en minorité.

On y trouve encore bien évidemment quelques voitures personnalisées aux couleurs vives, une poignée de gros camions et de SUV comme le Lexus LX600 ou le Lincoln Navigator, qui envoient du lourd sous le capot. Même quelques nouveaux modèles sport se retrouvent sous les feux de la rampe: Chevrolet dévoile la nouvelle Z06, Nissan présente la nouvelle Z et avec la Cayman GT4 RS, Porsche montre à peu près ce que la marque a construit de plus pointu et de plus pur depuis des années.

Même le nouveau Ford F-150 Lightning est électrique

Mais quiconque se respecte se rend au salon en roulant en électrique. Symbole d’une technologie américaine censée être révolue, même le pick-up le plus vendu aux États-Unis depuis des décennies laisse désormais place à une version électrique sous le nom de Ford F-150 Lightning. Et les nouveautés grand public telles que le Jeep Grand Cherokee ou le Range Rover n’osent pas non plus monter sur le podium sans avoir au moins une version hybride rechargeable à présenter.

Avec la Sport Turismo, Porsche propose une nouvelle variante de carrosserie de la sportive électrique Taycan. Geiger Hyundai continue à mettre les gaz avec l’électrique et montre à quoi pourrait ressembler le futur Ioniq 7 en présentant son concept Seven. Geiger Le crossover électrique de Nissan, Ariya (à gauche), sera également disponible chez nous. La nouvelle Z, en revanche, ne sera pas officiellement commercialisée en Europe. Geiger

S’ajoutent à cela trois voitures électriques nippones, inédites jusqu’à présent sur un salon, et qui feront également leur apparition en Europe dans les 18 prochains mois: la Nissan Ariya, sœur jumelle asiatique de la Renault Mégane E-Tech, ainsi que les crossovers de construction identique, le Toyota bZ4X et le Subaru Solterra. Les Coréens Hyundai et Kia présentent deux SUV haut de gamme de plus de 600 km d’autonomie, basés sur leur plateforme de 800 volts et viennent ainsi concurrencer des modèles tels que l’Audi e-Tron ou le BMW iX.

Et même si, pour l’heure, l’Hyundai Seven et le Kia EV9 ne sont encore qu’à l’état de concepts et en font un peu trop, avec un concept lounge axé sur la conduite autonome pour l’un et un design un peu trop ambitieux pour l’autre, tous deux seront produits en série dans les deux ans à venir.

Au salon, on trouve non seulement de nouveaux modèles, mais aussi de nouvelles marques. Alors que Rivian n’est représenté avec ses pick-up électriques qu’aux abords du salon, Fisker et son crossover électrique Ocean, Canoo et son charmant minivan et Edison et son pick-up électrique plutôt original se sont offerts le luxe d’un stand. Et même des start-up telles qu’Electra Meccanica, avec son minivan à voie étroite, n’ont pas froid aux yeux pour défiler devant le grand public.