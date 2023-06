Loyers: votre protection juridique ne peut souvent rien pour vous

Par rapport à un mois normal, le nombre de fois que la protection juridique d’AXA a été contactée au sujet des hausses de loyer en juin a été multiplié par… 100! Ce sont 500 demandes qui lui sont parvenues en trois semaines. «Nous sommes actuellement pris d’assaut. Nous n’avions plus été confrontés à un tel nombre de demandes depuis la pandémie», indique le responsable du service juridique d’AXA, Patrick Thaler. La Mobilière confirme aussi «une augmentation massive des demandes», tout comme Helvetia.

Des hausses légales

Comme prévu, les hausses de loyer ont commencé à tomber sur les locataires après la hausse du taux de référence de l’Office fédéral du logement annoncée le 1 er juin. La mauvaise nouvelle, pour les locataires, c’est que très souvent les propriétaires sont tout à fait dans leur bon droit quand ils signalent une hausse de loyer. «La plupart du temps, les augmentations sont légitimes. Nous n’avons conseillé à nos clientes et clients de contester l’augmentation que dans environ 10% des cas», ajoute-t-il.

Idem chez Helvetia: «nous avons également constaté que la majorité des augmentations sont calculées et effectuées correctement et qu'il est rare que les locataires demandeurs puissent en déduire des droits juridiques», indique l’entreprise.

Loyers indexés à l’inflation

Autre constat chez AXA, c’est que le taux de référence n’est même pas la raison première à l’origine des hausses de loyer. Les propriétaires utilisent plus souvent le prétexte du renchérissement, puisque l’inflation peut elle aussi justifier une hausse. AXA rappelle toutefois que toutes ne sont pas justifiées.

La hausse du taux de référence (aujourd’hui 1,5%) permet une hausse de loyer seulement si le taux qui avait cours était plus bas au moment de la signature du bail. À chaque locataire de vérifier. Quant au renchérissement, tout n’est pas permis non plus: la hausse est limitée à hauteur de 40% du taux d’inflation. «Ainsi, si le contrat de bail date par exemple de juillet 2020, une augmentation de loyer de 2,4% en raison du renchérissement est autorisée, car l’inflation s’est chiffrée à 6% depuis lors», note AXA. Mercredi, «24 heures» notait que l’Asloca aussi croulait sous les demandes de locataires.