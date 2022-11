Orbe (VD) : Elles survivent à l’accident… et marchent jusqu’à l’abattoir

Mardi matin en effet, une bétaillère a connu un problème technique et sa remorque s’est renversée sur le côté, à la hauteur du giratoire de Nestlé à Orbe. Quatre vaches ont donc brièvement retrouvé leur liberté, alors même qu’elles étaient sur la route de l’abattoir situé à quelque 200 m de là.

«Normalement, juste après un tel stress, ce n’est pas forcément une bonne idée d’abattre les bêtes, car ça risque d’altérer la qualité de la viande, et donc éventuellement son prix», décrit un éleveur de bétail. Des fois, placer des taureaux dans un même box fait qu’ils s’excitent l’un l’autre, ce qui fait monter leur PH. Il faut alors attendre quelques heures ou quelques jours pour qu’ils se calment.»

Pas de problème avec la viande

En l’occurrence, pas de ça ce mardi à Orbe. «Les vaches étaient toutes calmes, j’ai même pu les caresser, rapporte Cyril Nicod, gérant de l’abattoir. Comme on était juste à côté, j’ai aidé le transporteur à en rapatrier deux à pied. On les a laissées tranquilles un petit moment dans un box, mais elles ont pu être abattues comme prévu. On vérifiera leur PH demain, une fois qu’il se sera stabilisé.»