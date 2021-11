Saint-Gall : Elles terminent leur course au fond d’un cours d’eau

Samedi, deux conductrices ont eu un accident similaire. Leur véhicule s’est retrouvé à chaque fois dans un torrent.

À Gams (SG), peu avant 8 heures du matin, une jeune femme de 21 ans a perdu la maîtrise de sa voiture qui a dérapé et est tombée dans le Simmibach, où elle s’est immobilisée sur le flanc dans des eaux peu profondes. La conductrice a subi des blessures plutôt légères et a pu quitter la voiture par ses propres moyens. Elle a été transportée à l’hôpital par un passant. La voiture a subi des dommages matériels d’environ 4000 francs. Le ministère public du canton de Saint-Gall a ordonné à la conductrice de se soumettre à une prise de sang et d’urine.

Samedi, peu avant 17 heures, un accident similaire s’est produit à Bütschwil (SG). Une femme de 48 ans est sortie de la route et a heurté la balustrade d’un pont avant de dévaler une pente, traverser une forêt et terminer sa course dans le Taabach. La conductrice a pu quitter la voiture indemne. Un contrôle d’alcoolémie a révélé un taux de 1,4‰. La femme a dû rendre son permis de conduire sur-le-champ. La voiture est hors d’usage et a dû être enlevée à l’aide d’une grue.