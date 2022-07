Tendance: Elles veulent toutes ressembler à Barbie

Les stars en raffolent

Le rose, symbole d’émancipation?

Pourquoi un tel engouement pour cette couleur et l’esthétique de Barbie? «Pour elle, le rose représente un potentiel illimité et est un symbole d’émancipation féminine», analyse Kim Culmone, vice-présidente senior de la création chez Mattel dans une interview accordée au magazine «InStyle».

Longtemps perçue comme niaise, cette couleur a, semble-t-il retrouvé ses lettres de noblesse. «Les roses et les fuchsias vifs que nous voyons aujourd’hui sont exaltants et donnent du pouvoir, explique Laurie Pressman, vice-présidente du Pantone Color Institute, au «New York Post». Vibrantes et énergiques, ces couleurs aident à se sentir libre et sans inhibition.»