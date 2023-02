Mondiaux de ski alpin: Elles vivent leur course de rêve à 20 secondes de Mikaela Shiffrin

Des skieuses indiennes, libanaises ou lettonnes ont disputé le géant des Championnats du monde de Courchevel/Méribel, et se présenteront aussi au slalom, samedi. Pour faire la course avec Mikaela Shiffrin et les autres. Rencontre.

Nicole Samaha lors de la première manche du géant, à Méribel. AFP

Carlie Maria Iskandar (24 ans), Sara Zeidan (21) et Nicole Samaha (22), Liban.

Carlie Maria Iskandar, Sara Zeidan et Nicole Samaha sont amies depuis leur plus jeune âge. Elles profitent ensemble de l’événement. DR

«C’est 100% des vacances entre copines.» Carlie Maria Iskandar

Impossible de ne pas remarquer les trois amies libanaises qui quittent la piste. Carlie Maria Iskandar, Sara Zeidan et Nicole Samaha sont ressorties de leur première manche de géant avec un retard conséquent sur Mikaela Shiffrin. La meilleure d’entre elles a limité la casse à 16’’76 tandis que Nicole Samaha a concédé plus de 30 secondes. «On essaye de se donner à fond même s’il n’y a pas d’enjeu», raconte Carlie Maria Iskandar, ravie de pouvoir prendre le départ avec ses idoles. Sara Zeinda complète: «Chez nous, les pistes sont bien plus courtes. On n’a pas l’habitude de cette intensité.»

Les montagnes libanaises accueillent volontiers les amateurs de sports de neige. «C’est trop beau. Vous devez tous venir!» se marre encore la plus extravertie d’entre elles. Les entraînements ont habituellement lieu à Faraya, l’une des principales stations. Mais ce n’est pas la priorité absolue puisque les trois skieuses poursuivent des études en ingénierie.

Les examens les ont empêchées de dévaler les pistes plus tôt. «Là, c’est notre deuxième semaine de ski», admet candidement l’une d’entre elles. Elles en profitent, et se sont émerveillées devant l’étendue des pistes de Courchevel et Méribel. «C’est 100% des vacances entre copines.»

Liene Bondare, 26 ans, Lettonie

Liene Bondare a malheureusement été éliminée après une manche, jeudi. DR

«Lors de mes premiers Championnats du monde, j’avais 15 ans.» Liene Bondare, la Lettone évoluant avec le dossard 72 lors du géant de Méribel.

Six Mondiaux de ski alpin plus tard, Liene Bondare a toujours autant d’enthousiasme. «Pouvoir représenter mon pays et me battre avec ce que j’ai est incroyable», raconte la Letonne de 26 ans. Elle remarque évidemment les différences entre sa nation et celles qui ont beaucoup de moyens dans le ski, comme l’Autriche et la Suisse. «Ils ont des systèmes qui fonctionnent très bien. Une fois que l’athlète y est, c’est plus facile pour lui de s’améliorer.»

Liene Bondare a très rapidement apprécié le ski. «Mon père nous a fait essayer tant de sports, ma sœur et moi, rigole-t-elle. Mais j’étais forte à ski dès le premier jour, et j’ai vraiment apprécié.» La Letonne a ensuite continué puis a pu disputer ses premiers Championnats du monde à l’âge de 15 ans, à Schladming (AUT). Pour quelles sensations? «C’était une belle expérience, de voir un événement si grand. De voir les autres athlètes et de comment ils se préparent.»

Aanchal Thakur, 26 ans, Inde

«Le premier ministre a tweeté lorsque j’ai été sur le podium d’une course FIS.» Aanchal Thakur, skieuse indienne

L’Himalaya est là, mais les structures pour encourager le ski alpin n’y sont pas. Aachal Thakur vient de l’Inde, et elle mesure tout le chemin parcouru pour disputer le géant des Mondiaux, à Méribel. À 5 ans, elle a commencé le sport.

«On ne pouvait pas payer des skis manufacturés, explique-t-elle. Mon père a importé des skis de seconde main du Japon dans les années 2000. Il avait acheté plusieurs camions pour que les gens puissent s’offrir ce sport.» Chez elle, les locaux comme les touristes s’intéressent plutôt à skier sur de la poudreuse. «On doit s’entraîner hors piste et disputer les courses sur la glace.»

Pas de quoi l’empêcher de disputer des épreuves, et même de décrocher un podium lors d’une course FIS. C’était en 2018 en Turquie. «Le premier ministre a tweeté, sourit la skieuse. Après cela, j’ai vu une réelle augmentation des sports d’hiver en Inde.»