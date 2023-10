Ellie Goulding touchée par le sort de la forêt amazonienne

Celle qui est maman d’un fils de 2 ans a ensuite dit avoir été touchée par la mort de 125 dauphins de rivière, décédés au Brésil en raison de la sécheresse «dévastatrice»: «Les forêts, les habitats, la nature et les populations subissent les effets catastrophiques du changement climatique. Dès maintenant.» Elle est aussi allée à la rencontre de populations autochtones. «J’ai eu le privilège de rencontrer des membres des communautés locales qui protègent l’Amazonie. Ils forment des brigades forestières, pratiquent une agriculture plus durable et mènent des projets de surveillance des espèces menacées, telles que les jaguars et les dauphins de rivière», a-t-elle détaillé tout en regrettant qu’en dépit des beaux discours politiques le taux de déforestation ne diminue pas assez rapidement. «Nos forêts se dirigent vers un avenir où elles seront vidées de leur faune et de leur flore, endommagées par le changement climatique, de plus en plus soumises à la pression des incendies de forêt, du développement et des systèmes alimentaires non durables. Il ne nous reste que sept ans pour atteindre les objectifs mondiaux visant à stopper et à inverser la déforestation. Et nous avons tous un rôle à jouer. Vous, moi, nous tous. Il n’y a pas de temps à perdre», a encore exhorté Ellie Goulding.