New York : Elliot Page demande le divorce

Séparés depuis quelques mois, l’acteur et la danseuse Emma Portner mettent fin à leur mariage qui aura duré trois ans.

Elliot Page (à g.), qui a récemment fait son coming out trans et non binaire, et Emma Portner s’étaient mariés en 2018.

Alors qu’on les croyait plus unis que jamais, tout est fini entre Elliot Page et son épouse Emma Portner. Le duo s’est séparé durant l’été 2020. Selon Page Six, l’acteur de 33 ans, qui a récemment révélé sa transidentité, a entamé une procédure de divorce auprès de la Cour suprême de Manhattan, mardi 26 janvier 2021. «Après mûre réflexion, nous avons pris la difficile décision de divorcer à la suite de notre rupture, l’été dernier, ont annoncé les deux ex dans un communiqué. Nous avons le plus grand respect l’un envers l’autre et resterons bons amis.»