Afrique du Sud : Elmarie Myburgh, unique profileuse en pays violent

Analyser les scènes de crime dans un des plus violents pays - un meurtre toutes les 25 minutes - est une rude tâche. Mais Elmarie Myburgh s’y attelle depuis 25 ans.

Les seins sont mutilés, mais le sexe intact. Pas de sang sur la scène de crime, le corps a été déplacé: le crime est maquillé, en déduit Elmarie Myburgh, seule profileuse dans un des pays les plus violents au monde, l’Afrique du Sud.

Dans le bureau qu’elle occupe depuis près de 25 ans, au quartier général de la police, à Pretoria, elle a accumulé de la paperasse. Derrière elle, les «dockets», dossiers dans lesquels s’assemblent les pièces du puzzle de chaque crime: interrogatoires, expertises médicales et balistiques, relevés sanguins …

Septante affaires de meurtres et 90 viols en série au compteur: cette femme calme et souriante a dressé le profil de chacun de ces criminels. Elle a observé le nombre de coups, la violence exprimée lors du passage à l’acte, évalué la proximité de l’auteur des faits avec la victime et tenté de comprendre le crime pour traquer son auteur.